В Одесі перекинувся мікроавтобус, є постраждалі, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n133056-v-odesi-perekynuvsya-mikroavtobus-ie-postrajdali-foto.html

Ракурс

Мікроавтобус зіткнувся з іномаркою в Одесі.

В аварії постраждали двоє дорослих і дитина. Про це повідомляє Нацполіція в Одеській області.

Аварія сталася на перетині вулиць Прохоровська і М’ясоєдовська. Мікроавтобус, за непідтвердженими даними, перевозив кардіологічного хворого. У транспортному засобі також могли бути кілька військовослужбовців.

Інцидент зафіксовано на регульованому перехресті. Автомобіль «ГАЗ 32213−14» рухався Прохоровською. В нього влетів Hyundai Grandeur, який йшов по М’ясоєдовській.

За даними співробітників правоохоронних органів, внаслідок ДТП автомобілі дістали механічні пошкодження. В аварії травмувались троє: водій і пасажир «ГАЗ» та 6-річна дитина. Вони доставлені до медустанови.

Раніше легковий автомобіль на переході на смерть збив дівчину в Одесі. 19-річну жительку збив автомобіль Hyundai.