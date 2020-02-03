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Ракурс
Владимир Бородянский, фото: «24 канал»

Минкульт продолжит доработку закона о дезинформации — Бородянский

3 фев 2020, 10:18
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В Министерстве культуры решили продолжить публичное обсуждение законопроекта о противодействии дезинформации.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ведомства Владимир Бородянский.

Он отметил, что во время первой стратегической сессии обсуждения этого законопроекта с профессиональным сообществом были обнаружены блоки вопросов, требующие дополнительных дискуссий.

Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства, — подчеркивает Бородянский.

Министр заверил, что соответствующий процесс будет прозрачным и перед внесением законопроекта в парламент будут учтены «обоснованные предложения» профессионалов, общественности, международных партнеров и министерств.

Напомним, недавно Бородянский разъяснил резонансную норму этого законопроекта об уголовной ответственности за распространение дезинформации.

Источник: Ракурс


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