Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Бородянский, фото: «24 канал»
Минкульт продолжит доработку закона о дезинформации — Бородянскийhttps://racurs.ua/n133066-minkult-prodoljit-dorabotku-zakona-o-dezinformacii-borodyanskiy.htmlРакурс
В Министерстве культуры решили продолжить публичное обсуждение законопроекта о противодействии дезинформации.
Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ведомства Владимир Бородянский.
Он отметил, что во время первой стратегической сессии обсуждения этого законопроекта с профессиональным сообществом были обнаружены блоки вопросов, требующие дополнительных дискуссий.
Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства, — подчеркивает Бородянский.
Министр заверил, что соответствующий процесс будет прозрачным и перед внесением законопроекта в парламент будут учтены «обоснованные предложения» профессионалов, общественности, международных партнеров и министерств.
Напомним, недавно Бородянский разъяснил резонансную норму этого законопроекта об уголовной ответственности за распространение дезинформации.
Загрузка...