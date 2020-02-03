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Володимир Бородянський, фото: «24 канал»
Мінкульт продовжить доопрацювання закону про дезінформацію — Бородянськийhttps://racurs.ua/ua/n133066-minkult-prodovjyt-doopracuvannya-zakonu-pro-dezinformaciu-borodyanskyy.htmlРакурс
У Міністерстві культури вирішили продовжити публічне обговорення законопроекту про протидію дезінформації.
Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник відомства Володимир Бородянський.
Він наголосив, що під час першої стратегічної сесії обговорення цього законопроекту з професійною спільнотою були виявлені блоки питань, які потребують додаткових дискусій.
Тільки після цього етапу законопроект буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду, — наголошує Бородянський.
Міністр запевнив, що відповідний процес буде прозорим і перед внесенням законопроекту до парламенту будуть враховані «обґрунтовані пропозиції» професіоналів, громадськості, міжнародних партнерів та міністерств.
Нагадаємо, нещодавно Бородянський розтлумачив резонансну норму цього законопроекту щодо кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.
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