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Ракурс
Володимир Бородянський, фото: «24 канал»

Мінкульт продовжить доопрацювання закону про дезінформацію — Бородянський

3 лют 2020, 10:18
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У Міністерстві культури вирішили продовжити публічне обговорення законопроекту про протидію дезінформації.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив очільник відомства Володимир Бородянський.

Він наголосив, що під час першої стратегічної сесії обговорення цього законопроекту з професійною спільнотою були виявлені блоки питань, які потребують додаткових дискусій.

Тільки після цього етапу законопроект буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду, — наголошує Бородянський.

Міністр запевнив, що відповідний процес буде прозорим і перед внесенням законопроекту до парламенту будуть враховані «обґрунтовані пропозиції» професіоналів, громадськості, міжнародних партнерів та міністерств.

Нагадаємо, нещодавно Бородянський розтлумачив резонансну норму цього законопроекту щодо кримінальної відповідальності за поширення дезінформації.

Джерело: Ракурс


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