В Україні 3 лютого буде вітряно. Фото: Pexels

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Погода в Україні 3 лютого погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер по всій території країни.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Такі погодні умови збережуться до кінця доби 3 лютого. Також синоптики попереджають про високу ймовірність сходження лавин в Карпатах, а саме — на високогір’ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області. Рівень небезпеки сходження лавин — третій.

Водночас погода в Україні 3 лютого буде досить теплою. У центрі країни, а також в західних та східних областях стовпчики термометра піднімуться до +8°, вночі буде 2−4° тепла. На півдні країни збережеться найтепліша погода. Там температура повітря підніметься до +12°. Майже в усіх областях країни пройдуть дощі.

Як повідомлялося, раніше синоптики припустили, що в останній місяць зими в Україні середня місячна температура буде 0−3° морозу в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — 0−3º тепла. Це на 1,5−2,0º вище середніх багаторічних значення.