Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні 3 лютого буде вітряно. Фото: Pexels

Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер (КАРТА)

3 лют 2020, 10:14
999

Погода в Україні 3 лютого погіршиться. Синоптики попереджають про штормовий вітер по всій території країни.

Пориви вітру досягнуть 15−20 м/с. Це відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Україні на 3 лютого. Карта: Гідрометцентр

Такі погодні умови збережуться до кінця доби 3 лютого. Також синоптики попереджають про високу ймовірність сходження лавин в Карпатах, а саме — на високогір’ї Закарпатської області та в горах Івано-Франківської області. Рівень небезпеки сходження лавин — третій.

Погода в Україні на 3 лютого. Карта: Гідрометцентр

Водночас погода в Україні 3 лютого буде досить теплою. У центрі країни, а також в західних та східних областях стовпчики термометра піднімуться до +8°, вночі буде 2−4° тепла. На півдні країни збережеться найтепліша погода. Там температура повітря підніметься до +12°. Майже в усіх областях країни пройдуть дощі.

Погода в Україні на 3 лютого. Карта: Гідрометцентр

Як повідомлялося, раніше синоптики припустили, що в останній місяць зими в Україні середня місячна температура буде 0−3° морозу в південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті — 0−3º тепла. Це на 1,5−2,0º вище середніх багаторічних значення.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Погоджувальна рада парламенту обговорює, як депутати працюватимуть цього тижня (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Сьогодні представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради зібралися на засідання погоджувальної ради, яка вирішить, як головний законодавчий орган країни працюватиме цього тижня

Новини України
11:02

Бригади інфекціоністів для боротьби з коронавірусом 2019 nCoV сформували в кожній області — Гончарук (ВІДЕО)

Україна підготувалася до загрози занесення нового коронавірусу 2019 nCoV. Про це запевняє прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він стверджує, що в державі вдосталь інфекціоністів, щоб боротися з вірусом

Новини України
10:36