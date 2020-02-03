В Украине 3 февраля будет ветрено. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Украине 3 февраля ухудшится. Синоптики предупреждают о штормовом ветре по всей территории страны.

Порывы ветра достигнут 15−20 м/с. Это соответствует первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Такие погодные условия сохранятся до конца суток 3 февраля. Также синоптики предупреждают о высокой вероятности схождения лавин в Карпатах, а именно — на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области. Уровень опасности схождения лавин — третий.

При этом погода в Украине 3 февраля сохранится достаточно теплой. В центре страны, а также в западных и восточных областях столбики термометра поднимутся до +8°, ночью будет 2−4° тепла. На юге страны сохранится самая теплая погода. Там температура воздуха поднимется до +12°. Почти по всей территории страны пройдут дожди.

Как сообщалось, ранее синоптики предположили, что в последний месяц зимы в Украине средняя месячная температура будет 0−3° мороза в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — 0−3º тепла. Это на 1,5−2,0º выше средних многолетних значений.