Экоактивисты в Германии на 9 часов захватили ТЭС. Фото: rg.ru

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В Германии экоактивисты, выступающие в защиту климата, на несколько часов захватили теплоэлектростанцию, которая расположена вблизи Дортмунда.

Более 100 человек 2 февраля захватили ТЭС Datteln IV в городе Даттельн. Таким образом они выразили протест против законопроекта правительства ФРГ об отказе от угольной энергетики. Инфраструктура теплоэлектростанции была заблокирована. Об этом сегодня сообщает DW.

Сообщается, что захваченная электростанция, которая должна работать на каменном угле, пока не введена в эксплуатацию. Активисты заявляют, что эта ТЭС — «последний гвоздь в гроб климатической справедливости». Администрация Datteln IV уже заявила в полицию о незаконном вторжении на территорию.

Правоохранители заявили, что акция протеста была мирной. Известно, что в ней приняли участие 120 человек — представители двух экологических движений. Активисты удерживали станцию девять часов. По их словам, захват теплоэлектростанции стал «очень успешной акцией».

Напомним, в январе немецкие железные дороги заявили о снижении с 1 января цен всех билетов на магистральные поезда на 10%. Таким образом в Германии хотят стимулировать поездки в поездах как наиболее экологичном виде транспорта.