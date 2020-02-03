Екоактивісти в Німеччині на 9 годин захопили ТЕС. Фото: rg.ru

https://racurs.ua/ua/n133064-u-nimechchyni-ekoaktyvisty-na-kilka-godyn-zahopyly-tes.html

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У Німеччині екоактивісти, які виступають на захист клімату, на кілька годин захопили теплоелектростанцію, яка розташована поблизу Дортмунда.

Понад 100 осіб 2 лютого захопили ТЕС Datteln IV у місті Даттельн. Таким чином вони висловили протест проти законопроекту уряду ФРН про відмову від вугільної енергетики. Інфраструктура теплоелектростанції була заблокована. Про це сьогодні повідомляє DW.

Повідомляється, що захоплена електростанція, яка має працювати на кам’яному вугіллі, поки не введена в експлуатацію. Активісти заявляють, що ця ТЕС — «останній цвях у труну кліматичної справедливості». Адміністрація Datteln IV вже заявила в поліцію про незаконне вторгнення на територію.

Правоохоронці заявили, що акція протесту була мирною. Відомо, що в ній взяли участь 120 осіб — представники двох екологічних рухів. Активісти утримували станцію дев’ять годин. За їх словами, захоплення теплоелектростанції стало «дуже успішною акцією».

Нагадаємо, у січні німецькі залізниці заявили про зниження з 1 січня цін всіх квитків на магістральні поїзда на 10%. Таким чином у Німеччині хочуть стимулювати поїздки в поїздах як найбільш екологічному виді транспорту.