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Ракурс
Смертельний коронавірус. Фото: 24 Канал

Смертельний коронавірус: вилікувалося більше людей, ніж загинуло

3 лют 2020, 10:32
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Смертельний коронавірус у більшості випадків все ж не призводить до летального результату. Своєчасне і правильне лікування дозволяє вилікуватися від захворювання.

Станом на 3 лютого, в результаті зараження коронавірусом загинули 362 людини. Після успішного курсу лікування із медичних закладів вже виписані 475 осіб, які були інфіковані 2019 nCoV, пише South China Morning Post.

Але коронавірус поки не збирається відступати. Лише за вчора зареєстровано 2829 нових випадків зараження інфекцією, а 57 людей померли. Найбільша смертність зафіксована в провінції Хубей, яка є епіцентром епідемії. Тут вчора загинули 56 людей, і ще одна людина померла від хвороби у місті Чунцин.

Всього у лікарнях Китаю знаходяться 152,7 тис. осіб із підозрою на зараження 2019 nCoV.

А тим часом коронавірус продовжує поширюватися світом. Як сьогодні писав «Ракурс», у США зафіксовано ще три випадки зараження новим смертельним китайським коронавірусом.


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