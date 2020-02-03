Ракурсhttps://racurs.ua/
Гендиректор «Антонова» получил 1,2 млн грн зарплаты за декабрь. Фото: «Українські новини»
«Антонов» в упадке, а гендиректор — нет: глава завода получил 1,2 млн грн зарплаты за декабрьhttps://racurs.ua/n133070-antonov-v-upadke-a-gendirektor-net-glava-zavoda-poluchil-1-2-mln-grn-zarplaty-za-dekabr.htmlРакурс
Зарплата государственных чиновников остается темой бурных обсуждений. Стало известно, что генеральный директор государственного предприятия «Антонов» Александр Донец только за декабрь задекларировал 1,2 млн грн зарплаты.
Это больше, чем у главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, который получает 1 млн 24 тыс. грн, и президента США Дональда Трампа, зарплата которого составляет примерно 33 тыс. долл. в месяц (около 750 тыс. грн). Об этом сообщает «Обозреватель».
При этом завод «Антонов», которые производит самолеты и авиационную технику, находится в упадке. За последние годы количество заказов на заводе значительно сократилось. Так, только в 2019 году впервые за четыре года завод продал самолет. Сам Донец также отмечал, что из-за изношенности основных средств завод может остановить работу уже через несколько лет.
Отметим, что зарплата Донца высокая даже для мировых компаний. К примеру, президент крупнейшей авиационной компании Northrop Grumman Corporation Кэти Уорден получает около 1,9 млн грн. При этом доход компании составляет около 752 млрд грн в год, что в 123 раза больше, чем доход «Антонова». В 2019 он составил 6,1 млрд грн.
Как известно, Донец занимает должность руководителя госпредприятия «Антонов» с 30 мая 2018 года.
Напомним, ранее Игорь Смелянский, глава «Укрпочты», оправдывал свою огромную зарплату высокими показателями эффективности работы предприятия. По мнению Смелянского, благодаря его усердному труду экономические показатели предприятия заметно возросли.
Загрузка...