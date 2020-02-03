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Гендиректор «Антонова» получил 1,2 млн грн зарплаты за декабрь. Фото: «Українські новини»

«Антонов» в упадке, а гендиректор — нет: глава завода получил 1,2 млн грн зарплаты за декабрь

3 фев 2020, 11:07
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Зарплата государственных чиновников остается темой бурных обсуждений. Стало известно, что генеральный директор государственного предприятия «Антонов» Александр Донец только за декабрь задекларировал 1,2 млн грн зарплаты.

Это больше, чем у главы «Укрпочты» Игоря Смелянского, который получает 1 млн 24 тыс. грн, и президента США Дональда Трампа, зарплата которого составляет примерно 33 тыс. долл. в месяц (около 750 тыс. грн). Об этом сообщает «Обозреватель».

При этом завод «Антонов», которые производит самолеты и авиационную технику, находится в упадке. За последние годы количество заказов на заводе значительно сократилось. Так, только в 2019 году впервые за четыре года завод продал самолет. Сам Донец также отмечал, что из-за изношенности основных средств завод может остановить работу уже через несколько лет.

Отметим, что зарплата Донца высокая даже для мировых компаний. К примеру, президент крупнейшей авиационной компании Northrop Grumman Corporation Кэти Уорден получает около 1,9 млн грн. При этом доход компании составляет около 752 млрд грн в год, что в 123 раза больше, чем доход «Антонова». В 2019 он составил 6,1 млрд грн.

Как известно, Донец занимает должность руководителя госпредприятия «Антонов» с 30 мая 2018 года.

Напомним, ранее Игорь Смелянский, глава «Укрпочты», оправдывал свою огромную зарплату высокими показателями эффективности работы предприятия. По мнению Смелянского, благодаря его усердному труду экономические показатели предприятия заметно возросли.


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