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Дмитрий Разумков, фото: Сергей Ковальчук

Согласительный совет Верховной Рады обсуждает, как депутаты будут работать на этой неделе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

3 фев 2020, 11:02
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Заседание согласительного совета парламента началось сегодня в 11.00.

На нем представители депутатских фракций и групп обсудят, как народные избранники будут работать на этой неделе.

Согласно календарному плану Третьей сессии Верховной Рады IX созыва, на этой неделе должны состояться четыре пленарных заседания (со вторника по пятницу), традиционный час вопросов к правительству в пятницу, а также работа в комитетах в среду.

Заседание согласительного совета проводит председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, недавно стало известно, что ЦИК компенсировал политическим партиям, которые попали в Верховную Раду в результате парламентских выборов 2019 года, более 467 млн ​​грн расходов, связанных с финансированием предвыборной агитации.

Источник: Ракурс


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