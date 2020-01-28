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Парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля 2019, фото: «Ракурс»

ЦИК компенсировала партиям более 467 млн ​​грн расходов на прошлогодние выборы (ИНФОГРАФИКА)

28 янв 2020, 14:45
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) полностью компенсировала политическим партиям расходы на участие в парламентских выборах.

Общая сумма возмещений составляет 467,3 млн грн. Об этом говорится в ответе ЦИК на информационный запрос движения «Честно».

Соответствующие возмещение, согласно нормам закона «О политических партиях в Украине», получают политсилы, преодолевшие проходной барьер в парламент (набравшие не менее 5% голосов избирателей). Их размеры устанавливаются согласно суммами, которые политсилы официально потратили во время парламентских выборов с избирательного счета.

Таким образом, наибольшую сумму компенсации получила партия «Слуга народа» — 114,6 млн грн. На втором месте — партия «Голос» — 105,7 млн грн. Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» получила 99,5 млн грн. ВО «Батькивщина» Центризбирком компенсировал 87,2 млн грн. Наименьшую компенсацию получила «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 60,3 млн грн.

Максимальная сумма этой компенсации ограничивается лишь фактическими официальным затратами партии и установленными законодательством лимитами — это почти 375,6 млн грн (90 тыс. минимальных зарплат). Таким образом, официально ни одна из партий, прошедших в парламент, даже на треть не исчерпала установленные законодательством лимиты.

Суммы компенсаций политсилам, инфографика: движение «Честно»

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура недавно закрыла уголовное производство в отношении бывшего главы ЦИК Михаила Охендовского.


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