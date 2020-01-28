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Парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року, фото: «Ракурс»

ЦВК компенсувала партіям понад 467 млн грн витрат на торішні вибори (ІНФОГРАФІКА)

28 січ 2020, 14:45
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Центральна виборча комісія (ЦВК) повністю компенсувала політичним партіям витрати на участь у парламентських виборах.

Загальна сума відшкодувань становить 467,3 млн грн. Про це йдеться у відповіді ЦВК на інформаційний запит руху «Чесно».

Відповідні відшкодування, згідно з нормами закону «Про політичні партії в Україні», отримують політсили, що подолали прохідний бар'єр до парламенту (набрали щонайменше 5% голосів виборців). Їхні розміри встановлюються згідно з сумами, які політсили офіційно витратили під час парламентських виборів з виборчого рахунку.

Таким чином, найбільшу суму компенсації отримала партія «Слуга народу» — 114,6 млн грн. На другому місці — партія «Голос» — 105,7 млн грн. Партія колишнього президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» отримала 99,5 млн грн. ВО «Батьківщина» Центрвиборчком компенсував 87,2 млн грн. Найменшу компенсацію отримала «Опозиційна платформа — За життя» — 60,3 млн грн.

Максимальна сума цієї компенсації обмежується лише фактичними офіційними витратами партії та встановленими законодавством лімітами — це майже 375,6 млн грн (90 тис. мінімальних зарплат). Таким чином, офіційно жодна з партій, що потрапили до парламенту, навіть на третину не вичерпала встановлені законодавством лімітів.

Суми компенсацій політсилам, інфографіка: рух «Чесно»

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура нещодавно закрила кримінальне провадження проти колишнього очільника ЦВК Михайла Охендовського.


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