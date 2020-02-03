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Дмитро Разумков, фото: Сергій Ковальчук
Погоджувальна рада парламенту обговорює, як депутати працюватимуть цього тижня (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n133069-pogodjuvalna-rada-parlamentu-obgovoruie-yak-deputaty-pracuvatymut-cogo-tyjnya-translyaciya.htmlРакурс
Засідання погоджувальної ради парламенту розпочалося сьогодні об 11.00.
На ньому представники депутатських фракцій та груп обговорюватимуть, як народні обранці працюватимуть цього тижня.
Згідно з календарним планом Третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання, цього тижня мають відбутися чотири пленарні засідання (з вівторка по п’ятницю), традиційна година запитань до уряду в п’ятницю, а також робота в комітетах у середу.
Засідання погоджувальної ради проводить голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЦВК компенсувала політичним партіям, які потрапили до Верховної ради в результаті парламентських виборів 2019 року, понад 467 млн грн витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої агітації.
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