Дмитро Разумков, фото: Сергій Ковальчук

https://racurs.ua/ua/n133069-pogodjuvalna-rada-parlamentu-obgovoruie-yak-deputaty-pracuvatymut-cogo-tyjnya-translyaciya.html

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Засідання погоджувальної ради парламенту розпочалося сьогодні об 11.00.

На ньому представники депутатських фракцій та груп обговорюватимуть, як народні обранці працюватимуть цього тижня.

Згідно з календарним планом Третьої сесії Верховної Ради ІХ скликання, цього тижня мають відбутися чотири пленарні засідання (з вівторка по п’ятницю), традиційна година запитань до уряду в п’ятницю, а також робота в комітетах у середу.

Засідання погоджувальної ради проводить голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЦВК компенсувала політичним партіям, які потрапили до Верховної ради в результаті парламентських виборів 2019 року, понад 467 млн грн витрат, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої агітації.