Гендиректор «Антонова» отримав 1,2 млн грн зарплати за грудень. Фото: «Українські новини»

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Зарплата державних чиновників залишається темою бурхливих обговорень. Стало відомо, що генеральний директор державного підприємства «Антонов» Олександр Донець тільки за грудень задекларував 1,2 млн грн зарплати.

Це більше, ніж у глави «Укрпошти» Ігоря Смілянського, який отримує 1 млн 24 тис. грн, і президента США Дональда Трампа, зарплата якого складає приблизно 33 тис. дол. на місяць (близько 750 тис. грн). Про це повідомляє «Обозреватель».

Водночас завод «Антонов», які виробляє літаки і авіаційну техніку, знаходиться в стані занепаду. Протягом останніх декількох років кількість замовлень на заводі значно скоротилася. Так, тільки в 2019 році вперше за чотири роки завод продав літак. Сам Донець також зазначав, що через зношеність основних засобів завод може зупинити роботу вже через декілька років.

Зазначимо, що зарплата Донця висока навіть для світових компаній. Наприклад, президент найбільшої авіаційної компанії Northrop Grumman Corporation Кеті Уорден отримує близько 1,9 млн грн. Водночас дохід компанії становить близько 752 млрд грн на рік, що в 123 рази більше, ніж дохід «Антонова». В 2019 році він склав 6,1 млрд грн.

Як відомо, Донець обіймає посаду керівника держпідприємства «Антонов» з 30 травня 2018 року.

Нагадаємо, раніше Ігор Смілянський, глава «Укрпошти», виправдовував свою величезну зарплату високими показниками ефективності роботи підприємства. На думку Смілянського, завдяки його старанній праці економічні показники підприємства помітно зросли.