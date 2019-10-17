Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Прямий

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Літак Airbus А330, на якому летіли герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям, не зміг сісти в аеропорту Ісламабада через потужний шторм.

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Повітряний лайнер сьогодні двічі заходив на посадку, але так і не зміг сісти в столиці Пакистану й був змушений повернутися в Лахор — друге пакистанське місто. Судно потрапило в сильну турбулентність, внаслідок цього пілоти вирішили перервати посадку. Про це 17 жовтня повідомляє Daily Mail.

Згодом принц Вільям, який раніше пробував себе в якості пілота, пожартував, що він зовсім не злякався й зауважив, що журналісти, які перебували на борту, були налякані надзвичайною подією. За словами Вільяма, з ним і дружиною все гаразд.

Як відомо, принц Вільям та Кейт Міддлтон перебувають із візитом у Пакистані. У середу, 16 жовтня, королівська родина прибула в Лахор і сьогодні планувала відвідати Ісламабад, але не вийшло.

Нагадаємо, у серпні герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон та принц Вільям і взяли участь у водних спортивних змаганнях The King’s Cup. Вони в межах змагань мали ролі капітанів індивідуальних вітрильних човнів у гоночній регаті. Також участь в регаті взяло підростаюче покоління британської монаршої родини — принц Джордж і принцеса Шарлотта.