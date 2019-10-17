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Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Прямий

Самолет с принцем Уильямом и герцогиней Кейт не смог приземлиться в Исламабаде: стала известна причина ЧП

17 окт 2019, 20:39
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Самолет Airbus А330, на котором летели герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям, не смог сесть в аэропорту Исламабада из-за мощного шторма.

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Воздушный лайнер сегодня дважды заходил на посадку, но так и не смог сесть в столице Пакистана и был вынужден вернуться в Лахор — второй пакистанский город. Судно попало в сильную турбулентность, вследствие этого пилоты решили прервать посадку. Об этом 17 октября сообщает Daily Mail.

Впоследствии принц Уильям, который ранее пробовал себя в качестве пилота, пошутил, что он совсем не испугался и заметил, что журналисты, которые находились на борту, были напуганы необычайным событием. По словам Уильяма, с ним и женой все в порядке.

Как известно, принц Уильям и Кейт Миддлтон находятся с визитом в Пакистане. В среду, 16 октября, королевская семья прибыла в Лахор и сегодня планировала посетить Исламабад, но не получилось.

Напомним, в августе герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли участие в водных спортивных соревнованиях The king’s Cup. Они в рамках соревнований были в роли капитанов индивидуальных парусных лодок в гоночной регате. Также участие в регате приняло подрастающее поколение британской монаршей семьи — принц Джордж и принцесса Шарлотта.


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