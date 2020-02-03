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Мила Йовович снова стала мамой. Фото: Инстаграм Милы Йовович

Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович родила третью дочь: фото из роддома

3 фев 2020, 11:42
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Мила Йовович, голливудская актриса с украинскими корнями, уже в третий раз стала мамой. Накануне у нее родилась уже третья дочь — ее назвали Оушен.

О радостном событии рассказала в соцсетях старшая дочь актрисы и ее мужа Пола Андерсона — Эвер Габо. Она отметила, что любит свою сестру. Об этом Эвер Габо написала на своей странице в Instagram.

Также девушка опубликовала фото всей семьи с новорожденной из роддома. На фото Мила Йовович держит на руках младенца, а вокруг нее расположились ее супруг и две дочери.

Мила Йовович снова стала мамой. Фото: Инстаграм Эвер Габо

За сутки до родов Йовович писала, что ей нужно быть готовой в любой момент отправиться в больницу, а следующей публикацией, по ее словам, станет фото ее третьей дочери.

Отметим, муж Милы Йовович — режиссер Пол Андерсон. Помимо новорожденной, у них есть две совместные дочери — Эвер Габо Андерсон (родилась 03.11.2007 года) и Дашиэл Иден Йовович-Андерсон (01.04.2015 года). Сама Мила Йовович родилась в Украине и первые пять лет прожила в Киеве. После этого она вместе с семьей эмигрировала в США.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что актер Брэд Питт встречается с Дженнифер Энистон, своей бывшей супругой. Дженнифер Энистон и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2000 году в Малибу. Пара рассталась спустя семь лет.


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