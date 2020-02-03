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Ракурс
Задержали на взятке чиновника Госрезерва. Фото: Фокус

Чиновник Госрезерва пытался дать взятку в 40 тыс. долл. своему руководителю (ФОТО)

3 фев 2020, 11:53
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НАБУ совместно с СБУ задержало на взятке начальника управления Государственного агентства резерва Украины.

Чиновник предлагал взятку в размере 40 тыс. долл. председателю Госрезерва. Установлено, что в течение последних трех месяцев начальник управления этого ведомства подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к коррупции. Он требовал взятки, а взамен обещал, что они сохранят свои должности. Злоумышленник также попытался подкупить своего руководителя, поскольку осознавал, что без одобрения руководства не реализует свой замысел. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Отмечается, что глава ведомства после предложения взятки сразу сообщил об этом правоохранителям. Силовики впоследствии зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи председателю Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за «услугу».

Во время получения взяток его и задержали. Чиновнику уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. ВАКС 2 февраля арестовал задержанного и назначил залог в размере 2 млн грн.

Задержание на взятке. Фото: НАБУ

Задержание на взятке. Фото: НАБУ

Напомним, председателю Фонда государственного имущества Украины пытались дать взятку в размере 5 млн долл. Злоумышленники предлагали главе ФГИУ деньги в обмен на назначение на должность директора ПАО «Одесский припортовый завод» заранее определенного лица.

Источник: Ракурс


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