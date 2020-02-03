Дмитрий Разумков, фото: пресс-служба Верховной Рады

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Верховная Рада на этой неделе рассмотрит изменения в Конституцию относительно введения в Украине пропорциональной избирательной системы и уменьшения количества народных депутатов.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил во время сегодняшнего заседания согласительного совета парламента.

Я думаю, что большинство народных депутатов поддержит эти инициативы, которые были определены президентом как неотложные, — заявил Разумков.

Президентский законопроект № 1017 предусматривает уменьшение количества народных избранников с 450 до 300. Однако Конституционный суд относительно этого законопроекта высказывал замечания о рисках для прав и свобод граждан. В то же время в комитете Рады по вопросам правовой политики считают, что замечания КСУ к этому законопроекту учитывать не обязательно.

Кроме того, Разумков во время сегодняшнего заседания отчитал народных депутатов за их поведение и публичные высказывания.

Создается впечатление, что здесь, в парламенте, какой-то климат другой, и люди начинают жить в другой реальности. Ситуация может очень быстро измениться. И вместо удобных кресел народных депутатов можно очень быстро оказаться ближе к людям, — подчеркнул Разумков.

Мандат народного депутата — это не привилегия, а ответственность, — добавил спикер.

Во время заседания согласительного совета его участники неоднократно упоминали скандальное высказывание члена фракции «Слуга народа» Евгения Брагара, который в эфире одного из телеканалов порекомендовал пенсионерам решить проблему нехватки денег на оплату коммунальных услуг путем продажи «собаки элитной породы», если такая имеется.

Это высказывание Брагара возмутило как многих рядовых украинцев, так и народных избранников. В частности, во время согласительного совета звучали призывы лишить Брагара депутатских полномочий.

Напомним, в середине декабря появилось заключение КСУ относительно законопроекта о сокращении количества народных депутатов.