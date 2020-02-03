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Ракурс
Приватизация госпредприятий. Фото: 112 Украина

В парламент внесен законопроект о частичной приватизации «Нафтогаза», «Укргаздобычи» и «Укрзализныци»

3 фев 2020, 12:13
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Приватизация в Украине государственных предприятий вызывает большое количество споров в обществе и политикуме. Многие украинцы и депутаты считают, что стратегически важные объекты должны остаться в государственной собственности. Сегодня, 3 февраля, в парламент внесен законопроект № 2831 «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Законопроект передан на рассмотрение руководства, указано на сайте Верховной Рады.

В настоящий момент текст данного законопроекта отсутствует на официальном сайте парламента.

В данный законопроект включены 135 государственных предприятий, которые не будут передаваться на приватизацию, а доля государственных корпоративных прав в их уставных капиталах составит 100%. В числетаких предприятий оказались ГП «Укргидроэнерго», АО «Укрэнерго», АО «Энергоатом» и другие.

Также законопроект содержит список из 22 госпредприятий, которые будут приватизированы частично. Доля государственной собственности в уставных капиталах таких предприятий не должна быть меньше 50% + 1 акция.

Среди таких предприятий оказались «Нафтогаз», АО «Магистральные газопроводы Украины», АО «Укртрансгаз», ПАО «Укрнафта», АО «Укргаздобыча», АО «Укртранснафта», АО «Укрзализныця» и АО «Укрпошта».

Как ранее писал «Ракурс», премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин за четыре месяца работы передал на приватизацию 530 государственных предприятий, а это больше, чем за все 28 лет независимости Украины.

Источник: Ракурс


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