ВАКС. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n132829-delo-zolotogo-mandarina-antikorrupcionnyy-sud-arestoval-podozrevaemuu-s-zalogom-v-630-tys-grn.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд вчера, 28 января, избрал для одной из подозреваемых по делу компании «Золотой мандарин ойл» меру пресечения в виде залога в сумме 630,6 тыс. грн.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении шести лицам, которые являются фигурантами данного дела, сообщает Судебная власть Украины.

Единственной женщиной среди подозреваемых является экс-замминистра юстиции Наталья Бернацкая.

Следствие считает, что подозреваемые на протяжении 2013−2016 годов нанесли бюджету Украины убытки в сумме 54,2 млн грн. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Как ранее писал «Ракурс», НАБУ считает, что бывший нардеп вступил в сговор с руководством Министерства юстиции, что позволило незаконно перечислить в феврале 2016 года компании «Золотой мандарин ойл» 54,2 млн грн из госбюджета для погашения обязательств, которые возникли между двумя частными лицами.