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Сергей Поярков, фото: ONLINE.UA

Угроза убийством Зеленскому: Сергею Пояркову избрана мера пресечения

29 янв 2020, 13:40
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Телеведущему и художнику Сергею Пояркову Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде освобождения под личное обязательство.

Его обвиняют в угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает телеканал «Прямый».

Пояркова подозревают по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дело было возбуждено из-за личного видеоблога Пояркова.

Согласно ч. 5 ст. 194 Уголовно-процессуального кодекса, личное обязательство предусматривает для подозреваемого ряд обязательств: не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенного пункта, прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью или по вызову в связи со следственными действиями, носить электронный браслет и т. д.

Напомним, из-за обращения с жалобами на слова Пояркова, который якобы оскорбил семью Зеленского, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в начале января принял решение провести проверку телеканала «Прямый».


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