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Ракурс
Сергій Поярков, фото: ONLINE.UA

Погроза вбивством Зеленському: епатажному Пояркову обрано запобіжний захід

29 січ 2020, 13:40
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Телеведучому та художнику Сергію Пояркову Шевченківській райсуд Києва обрав запобіжний захід у виді звільнення під особисте зобов’язання.

Його звинувачують у погрозі вбивством президенту України Володимиру Зеленському. Про це повідомляє телеканал «Прямий».

Пояркова підозрюють за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча), яка передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Справа була порушена за особистий відеоблог Пояркова.

Згідно із ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу, особисте зобов’язання передбачає для підозрюваного низку зобов’язань: не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю або за викликом у зв’язку зі слідчими діями, носити електронний браслет тощо.

Нагадаємо, через звернення з наріканнями на слова Пояркова, який нібито образив сім’ю Зеленського, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на початку січня ухвалила рішення провести перевірку телеканалу «Прямий».


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