Е-посвідчення водія: Кабмін дозволив літати по Україні і їздити поїздом із електронним документом, фото — Асоціація міст України

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Кабінет міністрів України запроваджує експеримент: літати на внутрішніх авіарейсах та їздити на поїзді можна буде із електронним посвідченням водія.

Про можливість реєструватися на авіарейс чи поїзд за електронним посвідченням водія сьогодні повідомив очільник Кабміну Олексій Гончарук.

Офіційне розпорядження Кабінету міністрів на його сайті поки відсутнє.

Для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи поїздом можна буде використовувати е-посвідчення водія в мобільному додатку «ДіЯ» замість паспорта, — повідомив Гончарук у своїх соцмережах.

У жовтні уряд анонсував впровадження електронних водійського посвідчення та техпаспорта на автомобіль. У грудні Міністерство цифрової трансформації оголосило про початок набору бета-тестувальників мобільного додатку «ДіЯ». Саме цей застосунок вважається втіленням програми «Держава у смартфоні». Першою послугою додатку буде можливість використовувати електронні водійські посвідчення та електронний технічний паспорт.