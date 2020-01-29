Е-водительское удостоверение: Кабмин разрешил летать по Украине и ездить на поезде с электронным документом, фото — Ассоциация городов Украины

https://racurs.ua/n132827-kabmin-razreshil-letat-po-ukraine-i-ezdit-na-poezde-s-e-udostovereniem-voditelya.html

Ракурс

Кабинет министров Украины вводит эксперимент: летать на внутренних авиарейсах и ездить на поезде можно будет с электронным удостоверением водителя.

О возможности зарегистрироваться на авиарейс или поезд по электронному удостоверению водителя сегодня сообщил глава Кабмина Алексей Гончарук.

Официальное распоряжение Кабинета министров на его сайте пока отсутствует.

Для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать е-удостоверения водителя в мобильном приложении «ДіЯ» вместо паспорта, — сообщил Гончарук в своих соцсетях.

В октябре 2019 года правительство анонсировало внедрение электронного водительского удостоверения и техпаспорта на автомобиль. В декабре Министерство цифровой трансформации объявило о начале набора бета-тестировщиков мобильного приложения «ДіЯ». Именно это приложение считается воплощением программы «Государство в смартфоне». Первой услугой в приложении можно будет использовать электронные водительские удостоверения и электронный технический паспорт.