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Ракурс
ВАКС. Фото: 112 Україна

Справа «Золотого мандарина»: Антикорупційний суд заарештував підозрювану із заставою в 630 тис. грн

29 січ 2020, 13:51
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Вищий антикорупційний суд учора, 28 січня, обрав для однієї із підозрюваних у справі компанії «Золотий мандарин ойл» запобіжний захід у виді застави в сумі 630,6 тис. грн.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру шести особам, які є фігурантами цієї справи, повідомляє Судова влада України.

Єдиною жінкою серед підозрюваних є екс-заступник міністра юстиції Наталія Бернацька.

Слідство вважає, що підозрювані протягом 2013−2016 років завдали бюджету України збитків у сумі 54,2 млн грн. Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Як раніше писав «Ракурс», НАБУ вважає, що колишній нардеп вступив у змову з керівництвом Міністерства юстиції, що дозволило незаконно перерахувати у лютому 2016 року компанії «Золотий мандарин ойл» 54,2 млн грн з держбюджету для погашення зобов’язань, які виникли між двома приватними особами.

Джерело: Ракурс


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