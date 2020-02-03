ЄСПЛ визнав протиправними дії НАБУ у справі «Золотого мандарина». Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133079-sprava-zolotogo-mandaryna-iespl-vyznav-protypravnymy-diyi-antykorupciynogo-buro-dokument.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі «Золотого мандарина».

Відповідну заяву зробив правозахисник Борис Захаров. Він запевняє, що у нього в розпорядженні є відповідний документ, у якому на прохання Міністерства юстиції роз’яснюється практика Європейського суду з прав людини по таких справах. Про це йдеться на сторінці Захарова в Facebook.

Дії НАБУ мають на меті покласти кінець всій співпраці з судом: коли законна і грамотна робота оголошується «злочинною схемою», то адвокати подумають двічі, чи варто їм допомогти заявникам відстоювати свої права у Страсбурзі, жертви порушень прав людини будуть боятися звертатися до ЄСПЛ, а чиновники Міністерства юстиції, всупереч рекомендаціям ЄСПЛ, не будуть застосовувати процедури дружнього врегулювання та односторонніх декларацій, побоюючись кримінальних переслідувань, — написав Захаров.

Правозахисник додав, що наразі працює над вимогою вжиття відповідних заходів для припинення знущання над правом і здоровим глуздом. Вимогу надішлють в Офіс президента, Офіс генерального прокурора та ключовим особам держави.

Також Захаров повідомив, що 1 лютого авторитетне європейське видання Strasbourg Observer опублікувало статтю на цю тему із заголовком із закликом до структур Ради Європи втрутитися в цю ситуацію.

Як відомо, Антикорупційне бюро підозрює, що екс-народний депутат Георгій Логвинський та колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька причетні до розкрадання державних коштів у розмірі 54 млн грн. Правоохоронці вважають, що впродовж 2013−2016 років гроші виводилися через компанію «Золотий мандарин ойл», яку пов’язують з Логвинським.

Нагадаємо, 28 січня Вищий антикорупційний суд учора обрав для однієї із підозрюваних у справі компанії «Золотий мандарин ойл» запобіжний захід у виді застави в сумі 630,6 тис. грн.