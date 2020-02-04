Херсонский морской торговый порт. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n133155-koncessiya-hersonskogo-morskogo-torgovogo-porta-zablokirovana-sudom-dokument.html

Ракурс

Концессия Херсонского морского торгового порта (ХМТП) остановлена решением Шестого апелляционного административного суда Киева от 3 февраля 2020 года. Основанием для вынесения такого решения стал иск Общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Специальная компания Морской порт Херсон», которое было отстранено от участия в конкурсе на одном из этапов его проведения.

Компания обратилась в суд с требованием отменить приказ Министерства инфраструктуры Украины от 17 января 2020 года № 10 «Об отклонении претендента от участия в концессионном конкурсе». Определение суда от 3 февраля будет действовать до вступления в законную силу решения суда по сути, сообщает издание «Порты Украины».

Министерству инфраструктуры, созданной им концессионной комиссии и рабочей группе запрещено осуществлять любые действия, направленные на завершение концессионного конкурса относительно передачи ХМТП на правах концессии.

Министерство инфраструктуры уже готовит заявление относительно указанного решения суда.

Как ранее писал «Ракурс», ХМТП передан в концессию после проведения конкурса, который длился с 12 сентября 2019 года. Победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью «Рисоил-Херсон».