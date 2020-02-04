Херсонський морський торговий порт. Фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n133155-koncesiya-hersonskogo-morskogo-torgovogo-portu-zablokovana-sudom-dokument.html

Ракурс

Концесія Херсонського морського торгового порту (ХМТП) зупинена рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду Києва від 3 лютого 2020 року. Підставою для винесення такого рішення став позов Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Спеціальна компанія Морський порт Херсон», яке було відсторонено від участі в конкурсі на одному з етапів його проведення.

Компанія звернулася до суду з вимогою скасувати наказ Міністерства інфраструктури України від 17 січня 2020 року № 10 «Про відхилення претендента від участі у концесійному конкурсі». Ухвала суду від 3 лютого буде діяти до вступу в законну силу рішення суду по суті, повідомляє видання «Порти України».

Міністерству інфраструктури, створеній ним концесійній комісії і робочій групі заборонено здійснювати будь-які дії, спрямовані на завершення концесійного конкурсу щодо передачі ХМТП у концесію.

Міністерство інфраструктури вже готує заяву щодо зазначеного рішення суду.

Як раніше писав «Ракурс», ХМТП був переданий у концесію після проведення конкурсу, який тривав із 12 вересня 2019 року. Переможцем конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю «Рисоіл-Херсон».