Коронавирус в Китае: прибывшие украинцы рассказали о ситуации в стране, фото — Подробности

https://racurs.ua/n133158-pokajite-nashim-caryam-bolnicu-v-uhane-passajiry-reysa-sanya-kiev-rasskazali-ob-ohvachennom.html

Ракурс

Пассажиры авиарейса из Саньи, прилетевшие сегодня в Киев, рассказали о ситуации в охваченном коронавирусом Китае. В «Борисполе» туристов ожидали журналисты, которые расспрашивали о том, какие меры безопасности действуют в Китае и в аэропорту Киева.

Boeing-767 привез домой 204 украинцев. Кстати, после этого рейса авиасообщение с Китаем приостанавливается минимум на месяц из-за возможных угроз.

Некоторые из пассажиров рассказали, что в Украине «больше пугают вирусом», а на самом деле ситуация спокойная — по крайней мере в курортной Санье.

Хочу пожелать нашим царям, пришедшим к власти, пусть они без тендеров построят за пять дней такую ​​больницу, как в Ухане. Нам ее показывали. Медицина там на высоком уровне, — рассказала пассажирка рейса из Саньи Светлана.

Она добавила, что в Украине «так же люди умирают от воспаления легких», но «Минздрав запрещает регистрировать такие случаи». Один из врачей, по словам Светланы, сказал ей, что Китаю был «нужен какой-то стресс для народа».

Валерий Черный, командир самолета, рассказал, что у экипажа были маски, а всем пассажирам мерили температуру.

По словам прибывших украинцев, в Санье больше всего пострадал бизнес, ориентированный на туристов. Отменены экскурсии, закрыты массажные салоны, самый большой пляж города и часть ресторанов, поэтому туристов в городе очень мало, как и местного населення.

В Китае прошли очень тщательный осмотр. Экспресс-обзор проводят в аэропорту. Мне нужно было отойти на несколько метров и после этого меня снова осмотрели. В Киеве по прилету измерили температуру, — рассказал турист Константин Щербатеев.

«Ракурс» сообщал, что аэропорт «Борисполь» подготовил специальные карантинные стоянки для самолетов. В случае прибытия воздушного судна из Китая, после установки трапа, первым на борт поднимается дежурный санитарно-карантинного подразделения. Он опрашивает экипаж и пассажиров о самочувствии и измеряет температуру.