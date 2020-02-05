Зеленський отримав КЕП на ID-карту. Фото: Арсен Аваков у Twitter

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Володимир Зеленський, президент України, 5 лютого став власником сучасної ID-картки та першим із українців отримав кваліфікований електронний підпис (КЕП) на чіп ID.

Від сьогодні КЕП може отримати кожен власник ID. Нова послуга МВС безкоштовна та надає низку переваг в електронному сервісі, як державних органів, так і бізнесу. Таким чином, ID-паспорт став носієм електронного підпису. Про це сьогодні повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За словами глави МВС Арсена Авакова, в Україні станом на сьогодні видали 4,4 млн ID-паспортів. Такі документи можуть отримати українці, які досягли 18-річного віку. Зазначається, що сертифікати ключів КЕП діятимуть два роки.

Щоб записати кваліфікований електронний підпис на картку, необхідний PIN-код (PIN 2), який власник ID-паспорту вказує при його отриманні. Оформлення КЕП — не обов’язкова процедура.

У МВС додали, що послугу можна отримати відразу після отримання нової ID-карти, або ж записати на раніше видану ID-карту. Зробити це можна у територіальному підрозділі Державної міграційної служби.

Нагадаємо, у Міграційній службі повідомили, що ID-карти незабаром не міститимуть інформації про «прописку» і сімейний стан. Мало того, на чіп не будуть навіть вносити відомості про дітей.