Водійські права можна відновити онлайн, фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n133222-zagubleni-vodiyski-prava-vidteper-mojna-vidnovyty-onlayn-video.html

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Втрачене посвідчення водія тепер можна замінити онлайн.

Замовити заміну загублених документів можна через електронний кабінет водія. Про це у своєму Твіттері сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що вхід до електронного кабінету здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати на чіп запровадженої нещодавно в Україні ID-картки, а також через Bank-id (спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних та iнших послуг через Інтернет) та Mobile-id (технологія, при якій електронний цифровий підпис громадянина записується на SIM-карту).

В електронному кабінеті потрібно буде ввести дані про себе, додати відскановану копію медичної картки та поставити свій підпис мишкою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський став першим із українців, хто отримав КЕП на ID-чіп. Сертифікати ключів КЕП діють два роки.