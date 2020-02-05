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Забув пістолет в туалеті: охоронець екс-прем'єра Британії Кемерона відзначився в літаку, фото: pxfuel

Забув пістолет в туалеті: охоронець екс-прем'єра Британії Кемерона відзначився в літаку

5 лют 2020, 16:01
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Охоронець екс-прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона забув пістолет в туалеті літака.

Авіалайнер прямував з Нью-Йорка до Лондона. Про це повідомляє Daily Mail.

Співробітник охорони забув заряджений пістолет і два паспорти: свій і начальника. Це сталося на борту рейсу авіакомпанії British Airways.

Один з пасажирів знайшов зброю ще до зльоту. Він сильно злякався.

Повідомляється, що це був 9-міліметровий «Глок» 17. Зброю залишили в США, а поліція розпочала внутрішнє розслідування.

Екс-прем'єру Великобританії досі належить державна охорона. Її надають представники поліції. У колишнього глави британського уряду цей інцидент коментувати відмовилися.

Девід Кемерон займав посаду прем'єр-міністра Сполученого Королівства з 2010 по 2016-й. Він також був лідером Консервативної партії.


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