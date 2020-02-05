Россиянина во второй раз оштрафовали за оскорбление Путина

https://racurs.ua/n133225-neispravimyy-putinofob-rossiyanina-dvajdy-oshtrafovali-za-edinomyslie-s-harkovskimi-ultras.html

Ракурс

Штраф за оскорбление Владимира Путина, президента Российской Федерации, уже во второй раз выписали жителю Вологодской области России Юрию Шадрину. На этот раз он, проявив единомыслие с харьковским ультрас, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что Путин — «мелкая гадюка», «мразь» и «ху**о».

В своем посте россиянин отметил, что Путин — «мразь, абсолютно потерявшая представление о реальности», а движет им только жажда наживы и инстинкт самосохранения. Об этом сообщает «Медиазона».

А уничтожение страны — это просто следствие, ху**о и понятия об этом не имеет, — отметил россиянин.

За этот пост Верховажский районный суд Вологодской области оштрафовал Шадрина на 50 тыс. руб. Его признали виновным в повторном совершении правонарушения о распространении информации, которая оскорбляет государство (ч. 4 ст. 20 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Ранее его оштрафовали на 30 тыс. руб. за статус «ВКонтакте» «Путин до***еб не сказочный, а реальный». Такое решение российский суд вынес в июне прошлого года.

Как писал «Ракурс», грузинский телеведущий Георгий Габунин в прошлом году нецензурно ругался в прямом эфире на президента России Владимира Путина. Позже его отстранили от работы на два месяца.