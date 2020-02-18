В Британии оштрафовали российский телеканал на 20 тыс. фунтов. Фото: Reuters

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Ракурс

«НТВ Мир Балтия», версию российского телеканала «НТВ» для стран Балтии, оштрафовали в Великобритании на сумму 20 тыс. фунтов (около 630 тыс. грн). Регуляторный орган Ofcom оштрафовал телеканал за нарушение принципа беспристрастности в новостном сюжете об отравлении бывшего полковника российской ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Речь идет о новостном сюжете об отравлении Скрипалей, который показывался еще 2 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно решению компании, телеканал в своем новостном сюжете не подал достаточно широкого круга других важных взглядов относительно этого вопроса и тем самым не придерживался принципа надлежащей беспристрастности. Так как медиа зарегистрировано в Великобритании, оно должно выполнять законные требования этой страны к средствам информации.

Напомним, ранее штраф за оскорбление Владимира Путина, президента Российской Федерации, уже во второй раз выписали жителю Вологодской области России Юрию Шадрину. Он, проявив единомыслие с харьковским ультрас, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что Путин — «мелкая гадюка», «мразь» и «ху**о».