В Раде нардепы продолжают рассмотрение земельной реформы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n133857-v-rade-nardepy-prodoljaut-rassmotrenie-zemelnoy-reformy-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада во вторник, 18 февраля, начнет заседание с продолжения рассмотрения поправок в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (второе чтение)».

Для включения в повестку дня предложены также проект закона о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

После этого во втором чтении Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в законопроект «О предотвращении коррупции».

Напомним, по итогам работы 6 и 7 февраля нардепы успели рассмотреть 216 из 4018 поправок к законопроекту о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Рада начала рассматривать проект закона о рынке земли 6 февраля. Документ решили рассматривать по полной процедуре.

11 ноября президент Владимир Зеленский пообещал вынести вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после принятия земельной реформы в первом чтении.