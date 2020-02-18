Війна на Донбасі: бойовики атакували українські позиції в районі Золотого, є втрати

У зоні ООС загострення ситуації, фото: «Народна правда»

https://racurs.ua/ua/n133859-viyna-na-donbasi-boyovyky-atakuvaly-ukrayinski-pozyciyi-v-rayoni-zolotogo-ie-vtraty.html

Ракурс

Російські бойовики сьогодні вранці атакували позиції українських військ на Донбасі в районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, розташованих в районі міста Золотого Луганської області, де восени минулого року відбулося розведення сил.

Серед українських військовослужбовців є втрати. Про це повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Ворог обстрілює позиції українських військ із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Під вогневим прикриттям окупанти перейшли до наступу та здійснили спробу пройти лінію розмежування.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, атака російсько-окупаційних військ розпочалася о 5.00 ранку.

«Противник на широкому фронті накриває бойові порядки 72-ї і 93-ї механізованих бригад в районі ділянки розведення Золоте-Оріхово-Новотошковка», — зазначає журналіст у своєму Фейсбуці.

Українська артилерія відкрила вогонь у відповідь, підтягуються резерви.

За його словами, ситуація на фронті дуже тяжка, таких масштабних бойових дій на Донбасі не було з 2018 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко нещодавно повідомив, що одним із питань, які українська сторона планує підняти на наступному саміті «нормандської четвірки», попередньо запланованому на квітень цього року, буде припинення вогню на Донбасі та передачі Україні кордону в ОРДЛО.