Пристайко розповів про наступний нормандський саміт. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n133858-obmin-prypynennya-vognu-ta-kontrol-nad-kordonom-prystayko-rozpoviv-pro-nastupnyy-normandskyy-samit.html

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Нормандський саміт відбувся в Парижі в грудні минулого року. Сторони планують провести ще одну зустріч глав України, Франції, Німеччини та Росії. Вона попередньо запланована на квітень 2020 року.

Під час наступного нормандського саміту Україна планує обговорити звільнення громадян, які перебувають на окупованих територіях Криму і Донбасу, а також в РФ. Також українська делегація підніме питання припинення вогню на Донбасі та передачі Україні кордону в ОРДЛО. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми «Свобода слова».

Зокрема, під час наступної зустрічі Україна планує підняти питання про створення робочої групи, яка займеться питанням передачі кордону Україні. Вона буде займатися всіма питаннями, що стосуються передачі кордону під повний контроль України, зокрема, скільки для цього потрібно етапів, зусиль, часу тощо.

За словами Пристайка, контролювати кордон з української сторони повинні українські прикордонники.

Також Україна планує підняти питання про припинення вогню на Донбасі, наступного звільнення громадян, допуск представників Червоного хреста на непідконтрольну Україні територію. Окрім того, глава МЗС додав, що наступний обмін може відбутися до другого нормандського саміту.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що рішення щодо проведення наступної зустрічі в межах нормандського саміту буде ухвалене «виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей». Головною умовою з боку РФ є «просунення по комплексу домовленостей» як у безпековій, так і в політичний сферах.