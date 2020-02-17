Нормандський саміт: у Росії розповіли, за яких умов погодяться на наступну зустріч

Під час нормандського саміту

https://racurs.ua/ua/n133795-normandskyy-samit-u-rosiyi-rozpovily-za-yakyh-umov-pogodyatsya-na-nastupnu-zustrich.html

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У Росії заявили, що рішення щодо проведення наступної зустріч в межах нормандського саміту буде ухвалене «виходячи з прогресу у виконанні поточних домовленостей».

Головною умовою з боку РФ є «просунення по комплексу домовленостей» як у безпековій, так і в політичний сферах. Про це під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє агентство «РБК».

За його словами, під час попередньої зустрічі було досягнуто чітких домовленостей, що новий саміт має підвести підсумки того, що обговорювалося на попередній зустрічі.

Це стосується розведення сил, припинення вогню, розмінування, обміну полоненими, впровадження формули Штайнмайера в (українське — ред.) законодавство та деяких інших речей, — зазначив Грушко.

Однією з головних перешкод Грушко назвав «відсутність будь-якої готовності Києва до нормального діалогу з Донецьком і Луганськом».

Це зобов’язання кричущим чином не виконується, хоча воно є однією з основних умов мінського пакету, — наголосив дипломат країни-агресора.

В останній раз зустріч лідерів нормандського формату відбулася 6 грудня 2019 року. У ній взяли участь президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін, Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Тоді сторони домовилися провести наступну зустріч у квітні цього року. Однак минулого тижня у МЗС Росії заявили, що цей саміт під загрозою зриву, оскільки з досягнутих тоді домовленостей були виконані лише ті, що стосувалися обміну полоненими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки виключив можливість проведення прямих переговорів Києва з ватажками проросійських терористичних організацій ЛНР та ДНР.