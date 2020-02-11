«Нормандський саміт» у квітні може не відбутися — МЗС Росіїhttps://racurs.ua/ua/n133500-normandskyy-samit-u-kvitni-moje-ne-vidbutysya-mzs-rosiyi.htmlРакурс
«Нормандський саміт», який планувалося провести у квітні в Берліні, опинився під загрозою зриву.
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко, пише «РБК-Україна», посилаючись на російські ЗМІ.
Руденко заявив, що з усіх домовленостей, які були досягнуті в Парижі, виконаний лише обмін полоненими. Решта угод, які були включені до «паризького пакету» залишаються невиконаними.
Російський чиновник додав, що без реалізації домовленостей, які були досягнуті в Парижі, зустріч у Берліні не має сенсу.
Свої сумніви щодо проведення «нормандського саміту» в Берліні висловив і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він заявив, що зустріч у Парижі готували за півроку, але наразі не проводиться ніякої підготовки до зустрічі в Берліні.
Президент України Володимир Зеленський налаштований більш оптимістично. Під час своєї зустрічі у Ватикані з Папою Римським, президент заявив, що через два місяці після «нормандського саміту» в Парижі і за два місяці перед зустріччю у Берліні він попросив понтифіка надати допомогу в питанні звільнення українців, які перебувають у полоні в Росії, в Криму і на Донбасі.
Слід уточнити, що Руденко ще у грудні минулого року висловлював сумніви щодо проведення наступного «нормандського саміту» в Берліні.