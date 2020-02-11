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Нормандський саміт. Фото: LIGA.net

«Нормандський саміт» у квітні може не відбутися — МЗС Росії

11 лют 2020, 10:17
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«Нормандський саміт», який планувалося провести у квітні в Берліні, опинився під загрозою зриву.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко, пише «РБК-Україна», посилаючись на російські ЗМІ.

Руденко заявив, що з усіх домовленостей, які були досягнуті в Парижі, виконаний лише обмін полоненими. Решта угод, які були включені до «паризького пакету» залишаються невиконаними.

Російський чиновник додав, що без реалізації домовленостей, які були досягнуті в Парижі, зустріч у Берліні не має сенсу.

Свої сумніви щодо проведення «нормандського саміту» в Берліні висловив і міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він заявив, що зустріч у Парижі готували за півроку, але наразі не проводиться ніякої підготовки до зустрічі в Берліні.

Президент України Володимир Зеленський налаштований більш оптимістично. Під час своєї зустрічі у Ватикані з Папою Римським, президент заявив, що через два місяці після «нормандського саміту» в Парижі і за два місяці перед зустріччю у Берліні він попросив понтифіка надати допомогу в питанні звільнення українців, які перебувають у полоні в Росії, в Криму і на Донбасі.

Слід уточнити, що Руденко ще у грудні минулого року висловлював сумніви щодо проведення наступного «нормандського саміту» в Берліні.


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