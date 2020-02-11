Нормандский саммит. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n133500-normandskiy-sammit-v-aprele-mojet-ne-sostoyatsya-mid-rossii.html

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«Нормандский саммит», который планировалось провести в апреле в Берлине, оказался под угрозой срыва.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на российские СМИ.

Руденко заявил, что из всех договоренностей, которые были достигнуты в Париже, выполнен лишь обмен пленными. Остальные соглашения, которые были включены в «парижский пакет» остаются не выполненными.

Российский чиновник добавил, что без реализации договоренностей, которые были достигнуты в Париже, встреча в Берлине не имеет смысла.

Свои сомнения относительно проведения «нормандского саммита» в Берлине высказал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что встречу в Париже готовили за полгода, но в настоящее время не проводится никакой подготовки к встрече в Берлине.

А вот президент Украины Владимир Зеленский настроен более оптимистично. Во время своей встречи в Ватикане с Папой Римским, президент заявил, что спустя два месяца после «нормандского саммита» в Париже и за два месяца перед встречей в Берлине он попросил понтифика оказать помощь в вопросе освобождения украинцев, которые находятся в плену в России, в Крыму и на Донбассе.

Следует уточнить, что Руденко еще в декабре прошлого года высказывал сомнения относительно проведения следующего «нормандского саммита» в Берлине.