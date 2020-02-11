Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Нормандский саммит. Фото: LIGA.net

«Нормандский саммит» в апреле может не состояться — МИД России

11 фев 2020, 10:17
999

«Нормандский саммит», который планировалось провести в апреле в Берлине, оказался под угрозой срыва.

Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, пишет «РБК-Украина», ссылаясь на российские СМИ.

Руденко заявил, что из всех договоренностей, которые были достигнуты в Париже, выполнен лишь обмен пленными. Остальные соглашения, которые были включены в «парижский пакет» остаются не выполненными.

Российский чиновник добавил, что без реализации договоренностей, которые были достигнуты в Париже, встреча в Берлине не имеет смысла.

Свои сомнения относительно проведения «нормандского саммита» в Берлине высказал и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он заявил, что встречу в Париже готовили за полгода, но в настоящее время не проводится никакой подготовки к встрече в Берлине.

А вот президент Украины Владимир Зеленский настроен более оптимистично. Во время своей встречи в Ватикане с Папой Римским, президент заявил, что спустя два месяца после «нормандского саммита» в Париже и за два месяца перед встречей в Берлине он попросил понтифика оказать помощь в вопросе освобождения украинцев, которые находятся в плену в России, в Крыму и на Донбассе.

Следует уточнить, что Руденко еще в декабре прошлого года высказывал сомнения относительно проведения следующего «нормандского саммита» в Берлине.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Карантин на лайнере: с Diamond Princess эвакуируют некоторых пассажиров

С пассажирского лайнера Diamond Princess, который находится на двухнедельном карантине из-за вспышки коронавируса на судне, эвакуируют часть пассажиров. В частности, пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями

Новости мира
09:57

В Китае создали белок, который защищает клетки человека от нового коронавируса

Исследователи синтезировали аналог молекулы, которая предотвращает проникновение коронавируса в человеческие клетки. Такой вывод открывает путь для создания лекарств на основе этого белка

Новости мира
09:34

Развел информационный винегрет: Кривонос раскритиковал заявление Ермака о выборах в ОРДЛО

Заместитель секретаря СНБО Кривонос раскритиковал заявление помощника Зеленского Ермака о выборах в ОРДЛО. Кривонос назвал ее «информационным винегретом», поскольку перед такими заявлениями необходимо готовить информационную «подложку»

Новости Украины
18:11   10 фев
1432