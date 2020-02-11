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С лайнера Diamond Princess эвакуируют некоторых пассажиров. Фото: rg.ru

Карантин на лайнере: с Diamond Princess эвакуируют некоторых пассажиров

11 фев 2020, 09:57
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Коронавирус на лайнере Diamond Princess, который стоит на двухнедельном карантине в японском порту Иокогама, обнаружили уже у более 130 пассажиров и членов экипажа. В связи с этим власти Японии приняли решение эвакуировать часть пассажиров с лайнера.

В первую очередь с Diamond Princess эвакуируют пожилых людей и пассажиров, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом сообщает Kyodo.

На данный момент неизвестно, сколько именно пассажиров лайнера эвакуируют. На судне находится около 3 тыс. 700 человек. Большинство пассажиров, около 80%, — люди старше 60 лет. Также насчитывается более 200 человек старше 80 лет, еще 11 пассажиров в возрасте более 90 лет.

Такое решение власти Японии приняли по нескольким причинам. Во-первых, пожилые люди более подвержены заражению коронавирусом. Во-вторых, они страдают от клаустрофобии в замкнутых помещениях судна.

Напомним, ранее стало известно, что на лайнере у двух украинцев обнаружили коронавирус. Всего инфицировано 136 пассажиров лайнера.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры). Коронавирус NCP (2019-nCoV) на круизном лайнере обнаружили 3 февраля, на корабле объявили двухнедельный карантин.


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