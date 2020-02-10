Коронавирусом 2019-nCoV заразился еще один украинец с круизного лайнера Dimond Princess

Коронавирусом 2019-nCoV заразился еще один украинец с круизного лайнера Dimond Princes, фото — ТСН

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Ракурс

Эпопея с круизным лайнером Dimond Princess продолжается и на нем зафиксировали заражение китайским коронавируса 2019-nCoV у еще одного гражданина Украины.

Судно находится на карантине в порту японского города Йокогама, 10 февраля на нем зафиксировали 66 новых случаев заражения вирусом, сообщает NHK.

Среди новых зараженных вирусом — 45 японцев, 11 американцев, четыре австралийцы, трое филиппинцев и по одному гражданину Канады, Великобритании и Украины. Больше информации о состоянии здоровья украинца не сообщается.

Это второй случай на круизном лайнере, когда коронавирус подхватил украинец. Ранее им заразился 20-летний украинец, который является членом экипажа. Всего на лайнере коронавирус обнаружили у 136 человек, но за сутки количество больных увеличилось вдвое.

«Ракурс» ранее сообщал о состоянии здоровья инфицированного украинца с Diamond Princess. У него отсутствуют видимые признаки симптомов вируса. Он чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется.

На судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины, а всего борту — 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира (2 тыс. 700 — пассажиры). Коронавирус NCP (2019-nCoV) на круизном лайнере обнаружили 3 февраля, на корабле объявили двухнедельный карантин.

Сейчас количество погибших от коронавируса пневмонии в мире превысила 901. За последние сутки зафиксированы 97 смертей.