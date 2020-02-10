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Стало известно состояние здоровья инфицированного коронавирусом украинца. Фото: АТН

Коронавирус на лайнере Diamond Princess: в посольстве сообщили о состоянии здоровья инфицированного украинца

10 фев 2020, 11:44
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Посольство Украины в Японии сообщило о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в порту японского города Иокогама.

У госпитализированного нет видимых признаков симптомов вируса. Украинец чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется. Об этом 10 февраля сообщили в посольстве Украины в Японии, передает УНИАН.

Японская сторона официально подтвердила только один случай среди наших граждан. Украинец сейчас находится в госпитале под наблюдением врачей. Его лечат, и он обеспечен всем необходимым, — отметили дипломаты.

Всего на судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины. Всего на борту 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 — пассажиры.

Напомним, коронавирус NCP (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили у более 130 человек. Среди инфицированных и гражданин Украины, который является одним из членов экипажа. Зараженный украинец сейчас находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Коронавирус обнаружили на лайнере 3 февраля, тогда было инфицировано 10 человек. На корабле, который находится в порту Японии, был объявлен двухнедельный карантин. В МИД Японии не исключают, что его могут продлить.


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