Коронавирус обнаружили у еще 60 человек на лайнере Diamond Princess. Фото: РБК

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Коронавирус NCP (2019-nCoV) на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, обнаружили еще у 60 человек.

Таким образом больных уже более 130 человек. По состоянию на сегодня проверили 336 потенциально больных людей, среди 3 тыс. 700 пассажиров и членов экипажа судна. Об этом 10 февраля сообщает The Japan Times со ссылкой на Министерство здравоохранения Японии.

В японском Минздраве отметили, что срок 14-дневного карантина могут продлить, если случаи новых заболеваний будут обнаружены.

Напомним, на лайнере Diamond Princess 3 февраля у 10 человек был обнаружен коронавирус. На корабле, который находится в порту Японии, был объявлен двухнедельный карантин. Инфицированных 2019-nCoV направляют в японские больницы, а другие пассажиры должны оставаться на судне в течение 14 дней. Среди пассажиров есть 25 граждан Украины.

Коронавирус, по состоянию на 9 февраля, обнаружили у 70 пассажиров. Среди инфицированных и гражданин Украины, который является одним из членов экипажа. Зараженный украинец сейчас находится в больнице, его состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что на территории Китая от коронавируса NCP (2019-nCoV) умерло уже как минимум 908 человек. За последние сутки зафиксировали 3 тыс. 62 новых подтвержденных случаев заражения пневмонией, которую вызывает болезнь, а также 97 новых жертв этого заболевания.