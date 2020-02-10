Коронавірус виявили у ще 60 осіб на лайнері Diamond Princess. Фото: РБК

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Коронавірус NCP (2019-nCoV) на круїзному лайнері Diamond Princess, який стоїть на карантині в японському порту Йокогама, виявили у ще 60 осіб.

Таким чином хворих вже понад 130 осіб. Станом на сьогодні перевірили 336 потенційно хворих людей, серед 3 тис. 700 пасажирів і членів екіпажу судна. Про це 10 лютого повідомляє The Japan Times із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Японії.

У японському МОЗ відзначили, що термін 14-денного карантину можуть продовжити, якщо випадки нових захворювань будуть виявлені.

Нагадаємо, на лайнері Diamond Princess 3 лютого у 10 осіб був виявлений коронавірус. На кораблі, який знаходиться в порту Японії, був оголошений двотижневий карантин. Інфікованих 2019-nCoV направляють в японські лікарні, а інші пасажири повинні залишатися на судні протягом 14 днів. Серед пасажирів є 25 громадян України.

Коронавірус, станом на 9 лютого, виявили у 70 пасажирів. Серед інфікованих і громадянин України, який є одним із членів екіпажу. Заражений українець наразі перебуває в лікарні, його стан задовільний.

Раніше повідомлялося, що на території Китаю від коронавірусу NCP (2019-nCoV) померло вже щонайменше 908 осіб. За останню добу зафіксували 3 тис. 62 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, яку викликає хвороба, а також 97 нових жертв цього захворювання.