Грип в Україні 2020. Фото: Pixabay

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«Коронавірус коронавірусом, але у нас зростає кількість хворих на важкий грип і, відповідно, смертей. Стаціонари переповнені, включно з відділеннями реанімації. На мій погляд, пік ще попереду, тож будьмо пильними», — пише у фейсбуці про грип в Україні завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.

В Україні немає належної настороженості щодо грипу. Ситуація ускладнюється обмеженням доступу до медичної допомоги, через що пацієнти довго хворіють вдома. Іноді — занадто довго. «Страшно, коли буквально за кілька днів ми втрачаємо молодих, активних людей від стану, якому потенційно можна запобігти», — нарікає Ольга Голубовська.

Що треба знати лікарям в розпал сезону грипу в Україні 2020

Сімейним лікарям:

Якщо у хворого другий день тримається висока температура, з'являється відчуття утрудненого дихання або він проявляє занепокоєння — спрямовуйте у стаціонар. В будь-якому разі не вдавайтеся до поліпрагмазії (дуже часто необґрунтоване призначення безлічі лікарських засобів), але вчасно призначайте специфічне противірусне лікування. Раннє призначення (перші 48 годин) противірусних препаратів знижує ризик не тільки ускладнень, а й частоту госпіталізацій.

З противірусних препаратів в Україні доступні інгібітори нейрамінідази вірусу (наприклад, відомий препарат під торговою назвою «Таміфлю»). Ці препарати не мають якоїсь особливої токсичності, принаймні, користі від них набагато більше. Жодні інші лікарські засоби з противірусної активності не повинні замінювати їх застосування в монотерапії. Пам'ятайте, що зовсім не обов'язково всім підряд призначати специфічну терапію, але групам ризику — обов'язково. До «Ремантадину» більшість штамів вірусу грипу стійкі, тому його недоцільно застосовувати ані для лікування грипу, ані для профілактики в монотерапії.

Лікарям екстреної медичної допомоги:

У разі тяжкого перебігу, особливо якщо хворий звертався кілька разів по допомогу протягом доби-двох, наполегливо пояснюйте потребу в госпіталізації. В жодному разі не проводьте інфузійну терапію вдома у хворого з підозрою на грип, не призначайте ГКС (глюкокортикостероїди) без гострої потреби. Температура тіла, що погано піддається корекції, — одне з показань до екстреної госпіталізації згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я №34 від 15 січня 2014 року.

«Попри те, що наказ №34 скасовано МОЗ минулого року заради наказу щодо екстреної допомоги (№1269 від 05.06.2019), з якого всі вже посміялися, де є телефон, куди нам з вами телефонувати в разі укусу тихоокеанської акули, в нашому старому наказі здорового глузду і корисних практичних порад набагато більше», — пояснює інфекціоніст.

Можна і не можна — пам'ятка пацієнтам при грипі

При температурі не зловживайте жарознижувальними. Не можна постійно збивати температуру тіла. Пам'ятайте, що температура — захисна реакція організму і підвищується для того, щоб нас захищати. Знижувати температуру треба в разі подолання позначки 38,5, а також особливим категоріям хворих (органічне ураження головного мозку, підозра на менінгіт тощо). У всякому разі, знижувати температуру тіла до нормальних цифр (а багато пацієнтів саме цього і прагнуть) небажано.

Пам'ятайте, що аспірин (ацетилсаліцилова кислота) протипоказаний для зниження температури тіла при грипі.

Знижувати температуру найкраще парацетамолом. Однак цей препарат часто входить до складу рекламованих комбінованих лікарських засобів з різними смаками — лимона, малини тощо. Багато пацієнтів п'ють їх замість чаю, не заглядаючи в інструкцію. А дарма, адже парацетамол — найбільш гепатотоксичний препарат цієї групи, може викликати серйозні зміни в печінці, аж до фатального результату, особливо в осіб з гепатитом С (про що більшість хворих і не підозрює). Добова доза парацетамолу не повинна перевищувати 4 г!

Не вживайте без показань антибіотики.

Якщо ви входите до групи ризику (надлишкова маса тіла, цукровий діабет, бронхіальна астма, вагітність тощо), звертайтеся до лікаря в перший день підвищення температури і розвитку грипоподібного синдрому. Якщо пропонують — не відмовляйтеся від госпіталізації. Повірте, весь світ зачекає.

Захворіли — сидіть вдома (або в лікарні). Мийте руки, провітрюйте приміщення, вологе прибирання теж добре, якщо робиться не самим хворим.

Вакцинуватися ще можна і потрібно. Ви можете опинитися в ситуації, коли доступ до медичної допомоги буде обмежений, відповідне лікування відстрочено, а часовий чинник тут відіграє вирішальне значення. Однак вакцинальний статус не повинен впливати на діагноз, з огляду на той факт, що щеплення не дає стовідсоткової гарантії не захворіти, але попереджає важкі форми грипу.

Марна профілактика грипу:

носити маски завжди і скрізь: їх треба одягати на хворих;

«зміцнювати» імунітет різними засобами з недоведеною ефективністю та фантастичними назвами;

вживати міцні напої у великих кількостях, з перцем або без нього.

Корисна профілактика грипу:

для зміцнення імунітету вести здоровий спосіб життя;

в разі зростання захворюваності на грип уникати місць підвищеного скупчення людей, масових заходів тощо;

якщо людина з групи ризику контактувала з хворим з підтвердженим грипом, звернутися до лікаря для вирішення питання про екстрену специфічну профілактику.

Будьте здорові!