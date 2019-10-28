Підвищення температури тіла та парацетамол. Фото: Needpix

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Ракурс

Лікарі не втомлюються повторювати про те, що підвищення температури тіла боятися не варто, адже це захисний механізм у боротьбі з інфекцією. Однак у багатьох з нас за будь-якого нездоров'я виникає наполегливе бажання температуру нормалізувати. Зі страху перед лихоманкою у дитини батьки вдаються до неприпустимих дій, перевищуючи дози препаратів, застосовуючи шкідливі народні методи, наприклад, обтирання горілкою чи оцтом. У хід ідуть заборонені для дітей лікарські препарати.

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Не найкращим чином ми, дорослі, вчиняємо і з собою. П'ємо ліки жменями, щоби позбутися підвищення температури тіла, і не здогадуємося, що досить «невинне» ГРВІ може закінчитися фатальними наслідками.

Осінь — початок сезону ГРВІ і грипу. Медики попереджають, що при лікуванні інфекційних хвороб, що супроводжуються підвищенням температури тіла, треба дуже обережно ставитися до вживання жарознижувальних засобів. І не лише тому, що, борючись із лихоманкою, ми робимо ведмежу послугу нашому імунітету. Річ у тім, що найпоширеніше в медицині жарознижувальне, а саме — ацетамінофен (більш відомий всім і кожному як парацетамол) — є вельми гепатотоксичним препаратом.

Підвищення температури тіла і отруєння парацетамолом

Наочний приклад. У 30-річного чоловіка, який працює в охоронній фірмі, на чергуванні заболів зуб, і за ніч він випив 12 таблеток парацетамолу по 0,5 г. Як наслідок — два тижні інтенсивного лікування важкого токсичного гепатиту.

Отруєння парацетамолом — одна з головних причин суїциду в деяких країнах, зокрема в США. Навіть терапевтичні дози цього препарату викликають дрібні локальні некрози в печінці, а при вживанні від 8 до 12 г одномоментно вельми ймовірним є ризик розвитку гострої печінкової недостатності.

«Рідко сезон грипу у нас минає без якихось трагічних історій, пов'язаних з цим явищем, — пише на своїй сторінці в Facebook Ольга Голубовська, доктор медичних наук, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця. — Різноманітні «смачні» розчинні порошки комбінованої дії із запахом лимона, смородини тощо з вмістом ацетамінофену лише притупляють пильність і сприяють передозуванню».

У березні 2018 року у британському журналі «Клінічна фармакологія» вийшла стаття, що описувала дослідження про передозування парацетамолом. Як виявилося, значна частина з 14 000 дорослих, які взяли участь у цьому дослідженні, вживали ацетамінофен у дозі, що перевищувала максимально допустиму добову — 4 г (4000 мг). У сезон грипу це перевищення сягало 24%. Найчастіше воно було пов'язане з вживанням комбінованих препаратів для лікування грипу та інших простудних захворювань, що супроводжуються підвищенням температури тіла. Часто люди взагалі не в курсі, що ці комбіновані засоби, настільки приємні на смак, містять парацетамол.

Автори дослідження зазначають, що надмірне вживання парацетамолу при підвищенні температури тіла і не тільки призводить приблизно до 112 000 дзвінків на рік у невідкладну допомогу щодо отруєння, 59 000 відвідувань відділень невідкладної допомоги та 38 000 госпіталізацій.

Підвищення температури тіла і ГРВІ — пам'ятка хворому

Незайвим буде ще раз нагадати, що підвищення температури тіла при інфекційних захворюваннях є захисною реакцією організму на збудника, тому систематичне застосування жарознижувальних засобів є неприпустимим.

За словами Ольги Голубовської, знижувати підвищену температуру тіла варто в таких випадках: якщо вона перевищує показник 38,5; якщо є нудота і блювота (негайно звертатися до лікаря!); якщо у хворого важка гіпертонічна хвороба та/або схильність до порушення мозкового кровообігу. У будь-якому разі знижувати температуру до нормальних цифр вкрай небажано.

Збивати температуру, особливо у дітей, варто спочатку фізичними методами (обтирання водою кімнатної температури в зонах магістральних судин). Не забувайте, що при підвищенні температури тіла відбуваються великі втрати рідини. Якщо у дитини зневоднення, дія жарознижувальних препаратів послаблюється. А якщо малюка вдосталь напувати, ліки можуть і зовсім не знадобитися (докладніше читайте у статті).

«Якщо температура не збивається або погано збивається — це привід звернутися по екстрену або невідкладну медичну допомогу, — радить Ольга Голубовська. — Ацетамінофен для зниження температури є препаратом вибору з низки причин, наприклад, не викликає смертельний для дітей синдром Рея (рідкісне небезпечне захворювання на тлі лікування лихоманки вірусного походження препаратами, що містять ацетилсаліцилову кислоту, або аспірин. — Ред.), але добова доза для дорослих — не більш як 4 м. Якщо у дорослих проблеми з печінкою або людина вживає паралельно антибактеріальні засоби — ця доза має бути ще меншою».

Важливий момент. У більшості сучасних засобів для лікування ГРВІ однією зі складових частин є ацетамінофен (парацетамол). Ця речовина часто входить до складу комбінованих препаратів, що використовуються при підвищенні температури тіла. Завдяки різним добавкам вони мають приємний смак, що дозволяє вживати їх у великій кількості. Пам'ятайте про допустиме дозування — не більш як 4 г парацетамолу на добу!

Попри всі «пристрасті» навколо парацетамолу, цей препарат є одним з найбезпечніших при підвищенні температури тіла. Їм просто не варто зловживати.