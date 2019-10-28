Повышение температуры тела и парацетамол. Фото: Needpix

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Ракурс

Врачи не устают повторять о том, что повышения температуры тела бояться не стоит, ведь это защитный механизм в борьбе с инфекцией. Однако у многих из нас при любом нездоровье возникает настойчивое желание температуру нормализовать. Из страха перед лихорадкой у ребенка родители совершают недопустимые действия, превышая дозы препаратов, применяя вредные народные методы, например, обтирание водкой или уксусом. В ход идут запрещенные для детей лекарственные препараты.

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Не лучшим образом мы, взрослые, поступаем и с собой. Пьем лекарства горстями, чтобы избавиться от повышения температуры тела, и не догадываемся, что довольно «безобидное» ОРВИ может закончиться фатальными последствиями.

Осень — начало сезона ОРВИ и гриппа. Медики предупреждают, что при лечении инфекционных болезней, сопровождающихся повышением температуры тела, нужно очень осторожно относиться к приему жаропонижающих средств. И не только потому, что, борясь с лихорадкой, мы оказываем медвежью услугу нашему иммунитету. Дело в том, что наиболее употребляемое в медицине жаропонижающее, а именно — ацетаминофен (более известен всем и каждому как парацетамол) — является весьма гепатотоксичным препаратом.

Повышение температуры тела и отравление парацетамолом

Наглядный пример. У 30-летнего человека, работающего в охранной фирме, на дежурстве заболел зуб, и за ночь он принял 12 таблеток парацетамола по 0,5 г. Как следствие — две недели интенсивного лечения тяжелейшего токсического гепатита.

Отравление парацетамолом — одна из лидирующих причин суицида в некоторых странах, в том числе в США. Даже терапевтические дозы этого препарата вызывают мелкие локальные некрозы в печени, а при употреблении от 8 до 12 г одномоментно весьма вероятен риск развития острой печеночной недостаточности.

«Редкий сезон гриппа у нас проходит без каких-то трагических историй, связанных с этим явлением, — пишет на своей странице в Facebook Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца. — Всякие «вкусные» растворяющиеся ацетаминофенсодержащие порошки комбинированного действия с запахом лимона, смородины и т. д. только притупляют бдительность и способствуют передозировке».

В марте 2018 года в британском журнале «Клиническая фармакология» вышла статья, описывающая исследование о передозировке парацетамолом. Как оказалось, значительная часть из 14 000 взрослых, участвующих в этом исследовании, употребляли ацетаминофен в дозе, превышающей максимально допустимую суточную — 4 г (4000 мг). В сезон гриппа это превышение достигало 24%. Чаще всего оно было связано с приемом комбинированных препаратов для лечения гриппа и других простудных заболеваний, вызывающих повышение температуры тела. Часто люди вообще не в курсе, что эти комбинированные средства, столь приятные на вкус, содержат парацетамол.

Авторы исследования отмечают, что чрезмерное употребление парацетамола при повышении температуры тела и не только приводит приблизительно к 112 000 звонков в год в неотложную помощь по поводу отравления, 59 000 посещений отделений неотложной помощи и 38 000 госпитализаций.

Повышение температуры тела и ОРВИ — памятка больному

Нелишним будет еще раз напомнить, что повышение температуры тела при инфекционных заболеваниях является защитной реакцией организма на возбудителя, поэтому систематическое применение жаропонижающих средств недопустимо.

По словам Ольги Голубовской, снижать повышенную температуру тела необходимо в следующих случаях: если она превышает показатель 38,5; если есть тошнота и рвота (немедленно обращаться к врачу!); если у больного тяжелая гипертоническая болезнь и/или склонность к нарушению мозгового кровообращения. В любом случае снижать температуру до нормальных цифр крайне нежелательно.

Сбивать температуру, особенно у детей, следует вначале физическими методами (обтирание водой комнатной температуры в зонах магистральных сосудов). Не забывайте, что при повышении температуры тела идут большие потери жидкости. Если у ребенка обезвоживание, действие жаропонижающих препаратов ослабляется. А если малыша достаточно поить, лекарства могут и вовсе не понадобиться (подробнее читайте в статье).

«Если температура не сбивается или плохо сбивается — это повод для обращения за экстренной или неотложной медицинской помощью, — советует Ольга Голубовская. — Ацетаминофен для снижения температуры является препаратом выбора по ряду причин, например, не вызывает смертельный для детей синдром Рея (редкое опасное заболевание на фоне лечения лихорадки вирусного происхождения препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту, или аспирин. — Ред.), но суточная доза для взрослых — не более 4 г. Если у взрослых проблемы с печенью или человек принимает параллельно антибактериальные средства — эта доза должна быть еще меньше».

Важный момент. В большинстве современных средств для лечения ОРВИ одной из составных частей является ацетаминофен (парацетамол). Это вещество часто входит в состав комбинированных препаратов, используемых при повышении температуры тела. Благодаря различным добавкам они имеют приятный вкус, что позволяет принимать их в большом количестве. Помните о допустимой дозировке — не больше 4 г парацетамола в сутки!

Несмотря на все «страсти» вокруг парацетамола, этот препарат — один из самых безопасных при повышении температуры тела. Им просто не стоит злоупотреблять.