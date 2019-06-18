Высокая температура у детей

https://racurs.ua/2377-bez-paniki-vysokaya-temperatura-u-detey-kakie-lekarstva-i-kak-pravilno-davat.html

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Высокая температура у детей, особенно подскочившая впервые, способна повергнуть родителей в панику. Как правило, возникает настойчивое желание температуру нормализовать. Из страха родители совершают недопустимые действия: превышают дозы препаратов, применяют вредные народные методы — обтирание водкой, уксусом (а ведь проницаемость кожи у детей, особенно до года, повышена, и есть риск получить интоксикацию). В ход идут запрещенные для детей лекарства, иногда и довольно варварские методы — например, холодная ванная.

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Врачи не устают повторять, что лихорадки бояться не стоит, ведь это защитный механизм в борьбе с инфекцией. Поэтому прежде всего постарайтесь успокоиться. Перед тем как давать жаропонижающие лекарства, посмотрите на своего малыша. Помните: нужно лечить не термометр, а ребенка. Если вы не можете его поймать, малыш подвижен, то сбивать температуру, скорее всего, не нужно. А вот если ребенок вялый, капризный, чувствует себя плохо, придется заглянуть в аптечку.

Высокая температура у детей: вы правильно ее измерили?

«С точки зрения науки, температура до 37,5 не является лихорадкой (нормальной считается температура тела от 35,5 до 37,5), — объясняет педиатр Лидия Бабич. — Имеет значение, как температуру измеряют. Если при этом ребенок укутан в одеяло (особенно это касается маленьких деток), цифры на градуснике будут выше. Чтобы получить истинные показатели, следует ребенка раздеть, оставив минимум одежды. Температура колеблется в течение дня, может быть разной до и после еды, при физической активности она также меняется».

Лекарства от высокой температуры у детей: выбираем и дозируем правильно

Для снижения высокой температуры у детей в педиатрии прежде всего используют ибупрофен и парацетамол.

Ибупрофен

Ибупрофен — это действующее вещество, продается под разными торговыми названиями. В Украине это нурофен в разных вариантах (таблетки, сироп, свечи), ибупром, ибумед, бруфен, ибунорм — их очень много. Данный препарат можно применять кормящим мамам. У него маленькая молекула, 99% вещества связывается с белками крови, в молоко практически не проникает. Если вы кормящая мама, не терпите зубную или другую боль, вы можете принять ибупрофен.

В целом ибупрофен достаточно безопасный препарат, по украинской инструкции используется с трех месяцев. Важный момент: для детей дозу препарата рассчитывают не по возрасту, а исходя из веса. Скажем, в 10 месяцев один ребенок может весить 7 кг, другой — 12 кг. И это огромная разница!

«Разовая доза ибупрофена при высокой температуре у детей — 10 мг/кг. Родителям сложнее подсчитать сироп. Есть нурофен обычный и форте (в 5 мл — 100 мг или 200 мг соответственно). Обычный нурофен рассчитываем так: вес ребенка делим пополам и получаем необходимое количество миллилитров суспензии. Например, ребенок весит 9 кг — это 4,5 мл суспензии. Для суспензии форте — в два раза меньше, то есть четверть от массы тела. Очень важно соблюдать безопасные разовые и суточные дозы. При соблюдении этих норм побочные эффекты минимальны. Суточная доза — максимально три приема в сутки (интервал между ними не менее восьми часов), 30 мг/кг ибупрофена — допустимая суточная доза», — разъясняет педиатр.

Обратите внимание, что ибупрофен в сиропе — это суспензия, его обязательно нужно взбалтывать перед тем, как набирать в шприц. Ибупрофен плохо растворим. Суспензия может идти с мерной ложкой или мерным шприцем. Более точно дозировать суспензию миллилитрами. Не чайными ложками, не на глаз!

«Кстати, это частая причина, почему препарат не подействовал, — говорит Лидия Бабич. — Может быть, не взболтали суспензию, недостаточная дозировка — по возрасту, а не по весу. При использовании нурофена обязательно нужно ребенка отпаивать, он должен получать достаточное количество жидкости (можно чайной ложечкой, шприцем без иголки). Отпаивать важно при любом заболевании и температуре, но для нурофена это особенно важно».

Следует помнить, что при высокой температуре у детей идут большие потери жидкости. Если у ребенка обезвоживание, температура хуже поддается действию жаропонижающих препаратов. Если ребенка достаточно поить, лекарства могут и вовсе не понадобиться.

Есть данные, что при ветрянке ибупрофен может вызывать осложненное течение заболевания. Поэтому при ветрянке лучше применять парацетамол.

Парацетамол

Это еще один препарат, применяемый в педиатрии. Парацетамол справляется с высокой температурой у детей, как правило, быстрее, но его действие может быть слабее. Дозу парацетамола рассчитываем также по весу ребенка (15 мг/кг массы). Сиропы рассчитываются так же, как и у ибупрофена. Следующую дозу можно дать через 6‒8 часов (безопасный интервал у ибупрофена — 8 часов).

Выбирая между ибупрофеном и парацетамолом, обратите внимание, что ибупрофен больше обладает противовоспалительным и обезболивающим эффектом, парацетамол влияет на центр терморегуляции (обезболивающий и противовоспалительный эффекты менее выражены).

Анальгин

Для снижения высокой температуры у детей в стационарах, на «скорой» до сих пор нередко применяется литическая смесь (анальгин-димедрол-ношпа-дексаметазон и т. п.). Есть свечи с анальгином. Анальгин имеет жаропонижающее, противоболевое и противовоспалительное свойства. Влияние схоже с парацетамолом, но риск побочных эффектов выше. Поэтому у детей анальгин применяют реже.

Аспирин

«Аспирин — препарат, который не применяется в педиатрии, противопоказание — детский возраст. Возможные побочные действия настолько серьезны, что эффект понижения высокой температуры у детей от аспирина не стоит такого риска. Если в вашей аптечке есть только аспирин, лучше ребенку не давайте ничего. Аспирин используется, но для других целей — у взрослых, условно говоря, для разжижения крови. Во многих странах аспирин не рекомендуется детям до 12 лет. Не так опасна температура, как возможные побочные эффекты от аспирина. Не экспериментируйте на детях», — предостерегает Лидия Бабич.

Свечи или сироп?

Есть дети, которые категорически сироп не пьют, а свечку можно худо-бедно затолкать — шантажом, угрозами и подкупом. Обратите внимание, что в ректальных суппозиториях с ибупрофеном содержится 60 мг действующего вещества. Подсчитайте, учитывая разовую дозу ибупрофена (10 мг/кг), достаточно ли этого вашему ребенку. Свечи с парацетамолом выпускаются в разной дозировке, их подобрать под вес ребенка можно более точно.

Пероральные препараты при высокой температуре у детей все же предпочтительнее свечей. Если сироп ребенок выплевывает, что тогда делать? Сироп достаточно приторный, из-за першения в горле детки иногда отказываются его пить. Попробуйте развести сироп водой и понемножку дать всю дозу.

Жаропонижающие препараты при высокой температуре у детей: на что обращать внимание при выборе

Есть ли разница в эффективности между препаратами разных производителей? Чтобы ответить на этот вопрос, углубимся немного в фармакологию. Для каждого препарата существует оригинал, который производит фирма, его синтезировавшая, все остальное — генерики (производные). Перед тем как выйти на рынок, оригинал проходит довольно длительный путь исследований. На препарат, как правило, оформляется патент. Когда патент заканчивается, другие производители имеют право производить лекарство с этим же действующим веществом.

Однако они уже не проводят столь огромный объем исследований, в этом нет смысла. Просто берут действующее вещество, подбирают вспомогательные компоненты (которые формируют саму таблетку или сироп). Каждая фирма, создавая генерик, делает свою комбинацию. Эффективность генерика зависит от суммы факторов. По-разному может растворяться свечка или таблетка. Само действующее вещество также выпускают разные производители — может отличаться процесс синтеза, степень очистки. Препараты могут иметь разную химическую стойкость вещества — так называемая стабильность, разный срок годности.

Задаваясь вопросом, почему жаропонижающее при высокой температуре у детей не действует, как обычно, проверяйте срок годности. Если он на исходе, лекарство может хуже справляться со своей задачей.